Şehitkamil'deki kütüphanelerden 52 bin öğrenci yararlanıyor

Her yaştan öğrencinin kullandığı kütüphanelerdeki tüm imkanlar ücretsiz olarak sağlanıyor.

Şehitkamil Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına inşa ettiği kütüphanelerde nitelikli ders çalışma ortamlarıyla öğrencilerin akademik başarılarına katkı sunmaya devam ediyor. Kütüphanelerden üyelik sistemiyle faydalanan öğrencilerin; ders çalışmaları, ödevlerini ve araştırmalarını yapmaları için kendilerine branş öğretmenleri tarafından destek veriliyor. Öğrenciler, güvenli internet ortamında ders çalışma ve ödev yapma imkanı buluyorlar. Öğrencilerin, fiziki ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, sosyal ilişkilerini geliştirmek adına kütüphaneler içerisinde satranç, masa tenisi gibi sportif ve ödüllü bilgi yarışmaları gibi sosyal etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Öğrencilere yönelik periyodik olarak; kitap tahlilleri, söyleşi programları, sergiler, motivasyon-başarı seminerleri, okur-yazar buluşmaları ve değerler eğitimi gibi etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Böylelikle öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra kaliteli zaman geçirmelerine de imkan sunuluyor.

İlkokuldan üniversite çağına kadar her yaştan öğrencinin akademik çalışmalar dışında; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) gibi sınavlara Şehitkamil Belediyesine ait kütüphanelerde hazırlanan öğrenciler, tüm imkanlardan ücretsiz yararlanıyor.

Bu şekilde gayet güzel ilerliyoruz

Kütüphane öğrencisi Ayşe Çiftçi, sağlanan imkanlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Mezun senemdeyim. Geçen sene de buranın imkanlarından yararlanmıştım. Çok faydalı bulmuştum. Bu sene bana tekrar faydası olacağını düşündüm. Burada internet var. Mescidimiz var. Çay içme saatlerimiz var. Kahve içme saatlerimiz var. Ayrıca bahçemiz var. Bahçeye çıkıp arkadaşlarımızla birazcık mola verip tekrar derse devam edebiliyoruz. Gayet güzel, gayet verimli geçiyor. Kütüphanemizden memnunuz. Başımızda öğretmenlerimiz var. Bu şekilde gayet güzel ilerliyoruz. Sınavımıza çok az kaldı. İnşallah iyi şeyler başarabiliriz” dedi.

Hocalarımız çok kaliteli

Kütüphane öğrencisi Mehmet Karaküllah ise yaptığı değerlendirmede, “Yaklaşık olarak 3 yıldır YKS sürecinde çalışıyorum. 2 yıldır Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesini kullanıyorum. Bu kütüphaneyle bir arkadaşımın tavsiyesiyle tanıştım. Sabahları ikram olarak çorba geliyor. Akşamları çorba geliyor. Bir de artı hocalarımız da çok kaliteli. Moralimiz bozuk olduğunda, bir şeye canımız sıkıldığında, bir şeye ihtiyacımız olduğunda bize destek veriliyor. Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesinde sosyalleşmek çok kolay. İstediğiniz yaş grubundan insanları bulabiliyorsunuz. Kapasite çok geniş, çok büyük. Bu kütüphaneyi yaptığından dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.