Şehitkamil'deki öğretmenler kahvaltıda buluştu

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan sosyal tesislerde görev yapan öğretmenler, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Dülük Tabiat Parkı'ndaki kahvaltıda bir araya geldi. Farklı sosyal tesislerde görevli öğretmenler, program sonunda etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Dülük Tabiat Parkı içinde bulunan Göl Kafe Restoran'da düzenlenen kahvaltı programında öğretmenlere eşlik etti. Etkinlikte, ilçenin farklı noktalarındaki sosyal tesislerde görevli öğretmenler, bir araya geldikleri meslektaşlarıyla uzun süre sohbet etti. Programda, Şehitkamil Belediyesinin hizmetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi de izlendi. Kahvaltı sonrası Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, öğretmenlere karanfil takdiminde bulundu.

Öğretmenler günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum

Programın açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal tesislerimizde görev yapan bütün öğretmenlerimizle kahvaltıda bir araya gelmek istedik. Ben, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Biz, gerçekten çok büyük bir aileyiz

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Aile Merkezi Öğretmeni Nazire Tanrıverdi, “Biz, gerçekten çok büyük bir aileyiz. Birbirimizi gerçekten bambaşka bir şekilde seviyoruz. Görev yaptığımız aile merkezlerindeki mahallerde oturan kursiyerlerimizin bize gösterdiği sevgi, ilgi bizi çok mutlu ediyor. Biz işimizi çok seviyoruz, severek yapıyoruz. Başkanımız, bize çok değer veriyor. Sağ olsunlar her sene olduğu gibi bu sene de diğer öğretmenlerimizle birlikte kahvaltı programında bir araya geldik. Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.