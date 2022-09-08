İhlas Haber Ajansı

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Şehitkamil'deki öğretmenlere 1500 TL müjdesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil sınırları içerisinde devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenlere, bin 500 lira nakdi destek vereceklerini müjdeledi.


Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretime Hazırlık Değerlendirme Toplantısı, Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında yapıldı. Toplantıda söz alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da eğitim camiasına olan desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı. Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil sınırları içerisinde bulunan devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenlere, bin 500 lira nakdi destek verme kararı aldıklarını duyurdu.

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