Şehitkamil'deki ortaokul ve lise birincileri ödüllendirildi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, başarıyı pekiştirmek amacıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde eğitim gördükleri okulu birincilikle tamamlayan ortaokul ve lise öğrencilerine dizüstü bilgisayar armağan etti. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel ile Fatih Ermeydan, öğrenciler ve velileri katıldı.

"Maksimum düzeyde imkan tanıdık

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kurumlararası iş birliği çerçevesinde maksimum düzeyde iş birliğimizi devam ettiriyoruz. Tabii burada ödüllendirmeyle ilgili olarak da Şehitkamil Belediyesi, gerçekten 2009'dan bu yana eğer ortada bir başarı varsa başarının ödüllendirilmesi noktasında hiçbir zaman elini taşın altına koymaktan geri durmadı. Sporda, sanatta kültürde, bilimde, akademik başarıda eğer öğrencilerimiz varsa biz de bu noktada ödüllendirmede en üst noktada varız. Yapmış olduğumuz bilgi yarışmalarında hem okullarımız ödüllendiriliyor hem öğrencilerimiz ödüllendiriliyor. Diğer taraftan akademik başarı neticesinde okul birincisi olup gerçekten belli bir noktaya gelmiş öğrencilerimiz, her sene geleneksel olarak ödüllendiriliyor. Yapmış olduğumuz çalışmalarda öyle günler oldu ki bir sporcu öğrencimizin, 350-400 bin TL aldığı günler oldu. Bu nasıl oldu? Eğer Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu, Multination Şampiyonu olduysa bunlar her halükarda değerlendirildi. Bilim noktasında özellikle deney-yap atölyelerinde eğitim gören bizim 160 öğrencimiz var. Teknofest'e yönelik olarak yapılan çalışmalarda bu sene Türkiye 2.'si olan projemiz var. Bu, bizim projemiz değil. Bu, memleketin evladının projesi. O zaman memleketin evladına da destek vermek adına biz taşın altına elimizi koyduk, maksimum düzeyde imkan tanıdık. Öğrencilere sadece nakit destekler değil, aynı zamanda onlara teknik destekler de veriliyor. Sanatsal etkinliklerle ilgili, sosyal etkinliklerle ilgili nerede bir başarı varsa Şehitkamil Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte oradadır. Biz, bu başarıları bir başımıza elde etmiyoruz. Bu iş, ekip işi. Velimizden başlayarak öğretmenimizden, idarecimizden, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , İl Milli Eğitim Müdürlüğü hep birlikte koordineli çalışırsak nelerin ortaya çıktığını hep birlikte görüyoruz. Bu memleket, gerçekten çalışkan bir memleket. Üretimde, ihracatta, sanatta önde giden bir memleket. Eğitim noktasında daha ileriye gitmek adına hepimizin elimizi taşın altına koyması gerekiyor. Diğer taraftan meslek liseleriyle ilgili yapmış olduğumuz protokolle meslek lisesine giden kardeşlerimizin de özellikle maddi destekle desteklenmesi noktasında yaptığımız protokolle her bir öğrencimizin velisine ödemelerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki sene yeniden eğitim-öğretim yılı başlayınca bunları da devam ettireceğiz. Eğer ortada bir emek, bir uğraş varsa bunun sonucunda da başarı varsa bu başarının ödüllendirilmesi gerekir. Aksi takdirde herkese, her şeyi dağıtılırsa, başarının ödüllendirilmesi söz konusu olamıyor. Çalışanla çalışmayan bir olmadığı gibi burada da farklılığını ortaya koyan öğrencilerimizi en iyi şekilde ödüllendirmek bizim sorumluluğumuz. Şu anda hediye edilecek olan bilgisayarlarımız, gerçekten en üst versiyon. İnşallah burada 12. sınıftan mezun olan kardeşimiz, üniversiteye girdiğinde her programı bu bilgisayarda kullanabilecekler. Burada şekil itibariyle adı bilgisayar olsun diye düşünmedik. Her zaman yaptığımız gibi yapıyorsak en iyisini yapmaya gayret gösterdik. Bu konuda da destek veren tüm ekip arkadaşlarıma, İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği olan bu salondaki herkesi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimize de bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.”

Programda konuşan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "Bugün akademik başarıyı ödüllendireceğiz. Bugün, gençlerimizin akademik başarısını, ortaokul ve lisedeki bütün Gazianteplilerin de yakından takip ettiği o sonucu ödüllendireceğiz. Ben Saygıdeğer Başkanıma, çocuklarımız ve gençlerimiz adına her alanda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze vermiş olduğunuz destek için ama bugün özel olarak akademik başarıyla ilgili her yıl geleneksel hale dönüştürdüğü bilgisayar dağıtımı için kendilerine ve çalışma arkadaşlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Gaziantep, akademik başarı anlamında her gün bir adım daha yukarıya çıtasını yükseltiyor. Bu yıl da yine bir önceki yıla göre, daha önceki yıllara göre çok olumlu sonuçların haberini alıyoruz. Bu yolda bize yol olan, bize yoldaş olan çok değerli kurumlarımıza burada Şehitkamil Belediyemize, Şahinbey Belediyemize, Büyükşehir Belediyemize, Valiliğimize, bütün okul müdürlerime, bütün öğretmenlerime hiç şüphesiz çocuklarımızın her zaman yanında olan annelerimize ve babalarımıza teşekkürü bir borç biliyor ve kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz, yolları açık, başarıları daim olsun. Ben tekraren başarıları dolayısıyla sevgili çocuklarımızı, destekleri dolayısıyla annelerimizi, babalarımızı ve hiç şüphesiz günün kahramanı Şehitkamil Belediyemize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Programda konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise, “Şehitkamil Belediyemizde, ilk günden itibaren Sayın Başkanımızın göreve başlamasıyla kurumlararası iş birliğine dayalı olarak hakikaten Türkiye'ye örnek olabilecek birçok projeye imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Şimdi bugün burada toplanmamızın nedeni de akademik anlamda lise ve ortaokul yani yaklaşık olarak 126 ortaokulumuzda 76 da lisemizde okul birincilerimize hakikaten eğitimlerine daha fazla katkı sunabilme adına ki eğitimle de çok alakalı olan bilgisayarı hediye ediyorlar. Ben bu jestlerinden ve gayretlerinden dolayı Değerli Başkanıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere dizüstü bilgisayarlar teslim edildi.