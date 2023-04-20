Şehitkamil'deki tüm camiler bayram namazına hazır

Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki camilerde hummalı bir çalışma yürüten Şehitkamil Belediyesi, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirdi. Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, ilk olarak camin içindeki halılara anti bakteriyel toz serperek halıları elektrikli süpürgelerle temizliyor. Temizlik ekipleri daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camları temizliyor. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapılıyor. Temizlik sonrası cami içine gül esansı sıkılıyor. Böylece cemaatin daha huzurlu, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadet etmesine imkan sağlanıyor.

Temiz bir ortamda Allah'ın huzurunda ibadetlerini yapıyorlar

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Sezer Hatun Camii İmam Hatibi Salih Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

“Şehitkamil Belediyemiz tarafından belirli aralıklarla camimizin temizliği yapılıyor. Bu konuda gerçekten biz olalım, cemaatimiz olsun çok memnunuz. Çünkü cemaatimiz temiz, hijyenik ve nezih bir ortamda namazlarını eda ediyorlar. Bu şekilde temiz bir ortamda Allah'ın huzurunda ibadetlerini yapıyorlar. Bu konuda cemaatimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Bu konuda Şehitkamil Belediyemize yapmış oldukları temizlik çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten başka şehirlerde bunun olduğunu görmüyoruz. Malumunuz üzere yarında Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Şu an bayram namazı için belediyemizin ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyorlar. Yarın inşallah temiz ve nezih bir ortamda namazımızı kılacağız. Tekrar Şehitkamil Belediyemize yaptığı bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”