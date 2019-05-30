Şehitkamil'deki tüm camiler temizlendi

Yürütülen temizlik hizmeti cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şehitkamil Belediyesi, vatandaşların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmesi adına ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması yürüttü. Şehitkamil Belediyesi, İslam alemi açısından büyük öneme sahip Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı öncesinde tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı.

Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, Hacı Yasin Kaplan Cami'nde ilk olarak halılara anti bakteriyel toz serpti ve halıları elektrikli süpürgelerle temizledi. Ekipler, daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliğini yaptı. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapıldı. Temizlik sonrası cami içine gül esansı sıkılmasıyla caminin güzel kokması sağlandı. Camilerde yapılan temizlik ve hijyen çalışmaları dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade eden cami cemaati, çalışmalar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

"Camimiz Kadir Gecesi ve bayram namazına hazır"

Yürütülen temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Hacı Yasin Kaplan Cami İmamı Hasan Şengün, “Şehitkamil Belediyemiz, her ay olduğu gibi periyodik olarak camimizin temizliğini yapıyor. Bugün de yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı vesilesiyle bayram öncesi camimizde genel bir temizlik çalışması yaptı. Temizlikle görevli arkadaşlarımız camimizin halılarını elektrikli süpürgelerle temizledi. Cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliği yapıldı. Şu anda camimiz Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na hazır hale geldi. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine camilerimize verdiği bu önemden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutluyorum” diye konuştu.