Şehitkamil'deki yetimlerin yüzü güldü

Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi'nden destek alan 125 yetim aileye Türkiye'de faaliyet gösteren Katar Hayır Derneği tarafından yardım desteği verildi. Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Fikret Özer'in eşi Birşah Özer de programa katılarak desteklerini sundu.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Katar Büyükelçisi Fikret Özer'in eşi Birşah Özer, Katar Hayır Derneği Türkiye Temsilcisi Muhammed Vahiy, Katar Hayır Derneği Kadın Kolları Temsilcisi Maha Ahmed Mahmod Abuwatfa, Katar Hayır Derneği üyeleri ve yetim aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Kardeşlik hukuku içerisinde Katar ile ülkemiz çok yakın ilişkiler içerisindedir. Bizi birbirimize bağlayan temel unsurumuz din birliğimiz, din kardeşliğimiz. Bu kardeşlik hukuku içerisinde dünyanın hangi köşesinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine, mazlumlara destek vermek adına hem Katar hem de Türkiye elinden gelen gayreti gösteriyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de kardeşlik hukuku içerisinde bunu devam ettireceğiz. Bizim derdimiz milletimizin derdiyle dertlenmek, dünyadaki tüm mazlumların sorunlarına çözüm üretmek. İnşallah bugünkü programdan sonra da daha güzel projelere imza atacağız” şeklinde konuştu.

Katar Hayır Derneği Türkiye Temsilcisi Muhammed Vahiy ise, “Öncelikle burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle bugünkü programda emeği geçen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na müteşekkiriz. Katar Hayır Derneği Kadın Kolları üyeleriyle birlikte sizlerle bu mutluluğu paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Katar halkı ve Türkiye halkı gerçekten güçlü bir kardeşlik bağı içerisindedir. Bu bağı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'nin kardeşliğiyle birlikte daha da güçlendi. Ümit ediyoruz bu kardeşlik bağı ile daha da güçlü olacağız. Bunun için bizler de bu bağı güçlendirmek için sizlerle beraberiz. Bugün buraya Katar'daki kardeşlerinizden küçük hediyelerle geldik. Bu sadece bir sembol açısından olan hediyeler. İnşallah bundan sonra daha iyi projelere imza atmaya devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Şehitkamil Belediyesi ile daha yapıcı projelere imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

Son olarak kürsüye çıkan Katar Büyükelçisi Fikret Özer'in eşi Birşah Özer, “Öncelikle burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Katar Hayır Derneği gerçekten önemli faaliyetler ortaya koyan bir dernek. Özellikle kadın kolları çok etkinler, çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Onların yapmış oldukları birçok çalışmalara ben de eşlik ettim. Bugün de Türkiye'ye davet ettiler beni, ben de büyük bir memnuniyetle davetlerine icabet ettim ve bugün sizlerle beraberim. İnşallah bundan sonraki süreçte de çok daha güzel işler başaracaklarına inanıyorum ve hepinizin huzurunda kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Katar Hayır Derneği Kadın Kolları Temsilcisi Maha Ahmed Mahmod Abuwatfa'ya üzerinde Arapça ‘Allah' yazılı tablo hediye etti. Şimdiye kadar almış olduğu en değerli hediye olduğunu dile getiren Kadın Kolları Temsilcisi Abuwatfa, Başkan Fadıloğlu'na teşekkürler etti. Katar Büyükelçisi Fikret Özer'in eşi Birşah Özer, Katar Hayır Derneği Türkiye Temsilcisi Muhammed Vahiy, Kadın Kolları Temsilcisi Maha Ahmed Mahmod Abuwatfa, dernek üyeleri tarafından 125 yetim aileye yardım desteği yapıldı.