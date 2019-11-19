Şehitkamil'den kursiyerlere diyabet semineri

25 Aralık Devlet Hastanesi personelleri tarafından kursiyerlere diyabet konusunda önemli bilgiler verildi, kan şekeri ve vücut yağ ölçümü yapıldı.

Seyrantepe Aile Merkezi'nde düzenlenen seminerde 25 Aralık Devlet Hastanesi Diyetisyen Hemşire Şadiye Akkoç, diyabetin ne olduğu, hastalığının tedavi süreci, hastalığın yol açtığı kronik komplikasyonlar, ağızdan alınan diyabet ilaçları, diyabette egzersiz ve tıbbi beslenme tedavisi gibi konular hakkında kadınları aydınlattı. Diyabetin, pankreasın yeterli insülin üretememesi ya da vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluştuğunu belirten diyetisyen Hemşire Akkoç, hastalığın ömür boyu devam ettiğine dikkat çekti. Akkoç, hanımlara tedavi amacının kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları önlemek veya geciktirmek olduğunu bildirdi. Diyabetli hastalarda egzersizin önemine dikkat çeken Akkoç, fiziksel olarak aktif olmak, kandaki glikoz seviyesini, kan basıncını ve kolesterolü düşürdüğünü ve düzenli aktivite, insülinin daha iyi çalışmasına da yardım ederek kan dolaşımını artırdığını aktardı. Seminere katılan kursiyerlere kan şekeri ölçeme ve vücut yağ ölçümü yapıldı.

“Yaklaşık 3 haftadır bu eğitimlerimizi sürdürüyoruz”

Seminer sonrası açıklamada bulunan Diyetisyen Hemşire Şadiye Akkoç, “25 Aralık Devlet Hastanemizde yaklaşık 6 yıldır diyabet okulumuz var. Diyabet hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz, eğitimler veriyoruz. Bu defa da farklı bir proje geliştirmek istedik, diyabet okulumuz var, hastalarımız bize geliyor ama bize ulaşamayan hastalara nasıl ulaşabiliriz diye düşündük ve ‘diyabet okulu halk ile buluşuyor' diyerek bir proje geliştirdik. Şu an Şehitkamil Belediyesinin bünyesinde bulundurduğu farklı farklı sosyal tesislere giderek, diyabet okulu ekibi olarak eğitimler vermeyi planladık. Yaklaşık 3 haftadır bu eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Kursiyerlerimize, diyabeti anlatıyoruz. Kursiyerlere yönelik eğitim ve sunumlarımız oluyor. Daha sonra fizyoterapistimiz geliyor, hastalarımıza doğru egzersiz nasıl yapılır, nelere dikkat etmeleri hakkında bilgiler sunuyor. 3 haftalık eğitim sonunda hastalarımızda yağ-kas ölçümü yapıyoruz, kan şekeri taraması yapıyoruz. Bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Diyetisyen arkadaşımız da katılımcılarımıza önemli bilgiler aktarıyor” şeklinde konuştu.

“Bu tür seminerlerin bizler açısından yararlı olduğunu düşünüyoruz”

Diyabet hastalığı ile ilgili birçok bilgi edindiğini dile getiren kursiyer Serpil Çevik, “Düzenlenen seminerle birlikte günlük hayatta bilmediğimiz birçok sağlık konuları hakkında bilgiler ediniyoruz. Şeker hastası bir insanla karşılaştığımızda şekeri düştüğü veya yükseldiği zaman neler yapılması konusunda bilgi sahibi oluyoruz. Diyabet hastası bir insanın ilaçlarını nasıl kullanması yönünde bilgiler öğreniyoruz. Ayrıca günlük yaşantımızda obeziteye karşı sağlıklı beslenme konularında da eğitimler alıyoruz. Bu tür seminerlerin bizler açısından yararlı olduğunu düşünüyoruz. Bizlere bu hizmetleri sunan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.