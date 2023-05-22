Şehitkamil'e 2 yeni park

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte yapımı tamamlanan Şehitkamil Vadi Park ile yapımı süren AGRO Park'ı yerinde inceledi. Proje ile ilgili bilgi alan Milletvekili Gül, "Şehrin merkezinde çocuklarımız için böyle bir yatırım yapmak da ayrıca çok iyi bir vizyon. Şehitkamil'imize, Gaziantep'imize, çocuklarımıza çok güzel bir değer katacak" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ile birlikte yapımı tamamlanan Şehitkamil Vadi Park ile yapımı devam eden AGRO Park'ı gezerek inceledi.

Gaziantep'i, ‘yaşanabilir kentler' sıralamasında üst sıralara taşımak amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, AGRO Park'ın toplam 31 bin 700 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu belirtti. AGRO Park ile çocuklara; bölgeye ve Gaziantep'e özgü tarımsal ürünlerin nasıl yetiştiğini öğreterek daha şuurlu ve üretici bir toplum oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bir tarım ürünleri konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi. AGRO Park'ın kendi ekipleri tarafından planlandığını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, park içerisinde; su değirmeni, yel değirmeni, su tulumbası, geçmiş dönemde kullanılan tarım aletlerinin de bulunacağını, iklim ve mevsim şartlarına uygun ürünler üretileceğinin bilgisini verdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 830 metrekarelik yenilebilir bitkilerle bostan alanları ve 12 bin 500 metrekare meyve bahçesi oluşturacaklarını söyledi.

Yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, AGRO Park'ı gezdik. Çalışmaları yerinde gördük. Şehitkamil Belediyemiz, çocuklarımız için çok güzel bir eser inşa ediyor. Bunun mutluluğunu bizzat yaşıyorum. Çocuklarımız, artık genelde apartmanda büyüyorlar. Çünkü kentleşme arttıkça topraktan, tarladan uzak yetişiyoruz. Elma nerede yetişir? Karpuz nasıl yetişir? Üzümün ağacının dalı nasıldır? Tüm bunları çocuklar böyle adeta çizgi filmlerde görüyor. Şimdi ayağını toprağa basarak bunları bizzat görüp, dalından eriği kopararak, yine elmayı dalından kopararak bunları görebilecek. Çok güzel bir çalışma olmuş. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Şehitkamil'imize, Gaziantep'imize, çocuklarımıza çok güzel bir değer katacak. Ayrıca eğitim de verilecek. Hem pratik hem teoriyi görecekler, yaşayacaklar. Yine aileler için de çok güzel bir katkı sağlayacak. Ben, Gaziantep'imize bu kıymetli eseri için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok gurur duydum. Şehrin merkezinde çocuklarımız için böyle bir yatırım yapmak da ayrıca çok iyi bir vizyon. Yani burası farklı bir şekilde değerlendirilebilirdi ama çocuklarımız, en kıymetlimiz çocuklar için yapıyorum, diye tercihte bulunması da çok güzel. Keza Şehitkamil Vadi Parkı da yeni görme fırsatım oldu. O da çok güzel. Vatandaşlarımızla selamlaştık. Onların mutluluğunu da çocuklarımızın heyecanını da gözlerinden okuduk. Şehitkamil Vadi Park ile de bütünleşen çok güzel bir yapı olmuş. Herhalde önümüzdeki eğitim döneminde birkaç ayda hazır olacak. Çocuklarımıza hayırlı olsun. Onları çok seviyoruz. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.”