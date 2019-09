Şehitkamil'e Yeşilce'den hizmet teşekkürü

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan Yeşilce Mahallesi'ne yaptığı sosyal tesisin ardından şimdi de çiftçinin üretimine katkı sağlayacak tüm arazi yollarının açılması için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri, sağlanan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve teşekkür ettiler.

Şehitkamil Belediyesi, ‘kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla kırsal bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde kırsal bölgede bulunan mahallelerin tarımsal üretimini arttırmak adına 5 yıl önce çalışma başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bugüne kadar binlerce kilometre arazi yolu açarak çiftçinin kullanımına sundu. Açılan arazi yollarının ardından işletilemeyen arazi yolları işlenmeye başlandı, üretimde artış oldu. Ekim ve hasat dönemlerini rahatlıkla geçiren Şehitkamilli çiftçilerin yüzü gülüyor.

Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yeşilce Mahallesi'nde çalışma başlattı. Büyük bir bölümü açılan arazi yollarının tamamı önümüzdeki günlerde açılmış olacak. Yürütülen çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Yeşilce Mahalle Muhtarı Durdu Mehmet Tazeoğlu, çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

"Açılan yollar çok güzel oldu"

Açılan arazi yollarından her türlü vasıtanın rahatlıkla geçebildiğini kaydeden Yeşilçe Mahalle Muhtarı Durdu Mehmet Tazeoğlu, “Arazi yolları açılmadan önce çiftçilerimiz, arazisine hayvanlarla ya da yaya gitmek zorunda kalıyordu. Yollar açılmadan önce at arabasıyla dahi birçok yolda gidilemiyordu. Şehitkamil Belediyemiz; dağ, taş, kayalık demeden çiftçilerimiz için bütün engelleri aşarak arazi yollarını açıyor. Çiftçilerimiz daha önceleri hayvanlarla güçlükle gittikleri arazilerine şimdi arabaları, traktörleri ile rahat bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Şu anda her türlü araçla çok rahat tüm açılan yollar kullanılabiliyor. Açılan yollar çok güzel oldu. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşlarımız için elinden gelen tüm imkanı sunmaya çalışıyor. Yapılan hizmetlerden hem bizler çok memnunuz hem de vatandaşlarımız çok memnun. Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Arazilerimize gitmek için büyük zorluklar çekiyorduk"

Açılan arazi yollarının üretimlerine doğrudan etki edeceğini belirten Yeşilce Mahallesi sakinlerinden Ali Ataş, “Öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine biz çiftçileri düşünerek yapmış olduğu arazi yolu açma çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha önceleri dağlık alanda bulunan arazilerimize gitmek için büyük zorluklar çekiyorduk. Arazilerimize hayvanlarla bile zor geliyorduk. Belediyemiz, bizler için dağı taşı delip hizmeti ayaklarımıza kadar getiriyor. Dağ, taş, tepe, yamaç demeden arazi yollarımız açılıyor. Bundan sonra bahçelerimize, arazilerimize rahatlıkla araçlarımızla gidip gelme imkanı bulacağız. Belediyemizin açmış olduğu arazi yollarıyla birlikte, artık arazilerimize daha iyi bakım yapacağız ve daha iyi verim almayı hedefliyoruz. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Bu tür hizmetlerin de devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.