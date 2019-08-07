İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehitkamil'in bayramlıkları yüzleri güldürdü

Şehitkamil Belediyesi, Kurban bayramı öncesi dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği kıyafet ve temizlik malzemesi yardımıyla binlerce kişiyi mutlu etti.


Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası aracılığıyla Kurban Bayramı öncesi binlerce dar gelirli ailenin yüzü güldü. Toplam 11 bin kişiye kıyafet yardımı yapılırken, 2 bin 100 aileye de temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Sabahın erken saatlerinde Gıda Bankası'na giden aileler, kendileri ve çocukları için reyonlardan kıyafet seçti. Aileler; ceket, pantolon, gömlek, tişört, etek, elbise, ayakkabı, terlik gibi seçeneklerden kendilerine yakıştırdıklarını aldı. Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar, bayramda giymek üzere beğenmiş oldukları elbiseleri ve ayakkabıları tek tek üzerlerinde denedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.