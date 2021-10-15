Şehitkamil'in gitar kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) açılan gitar kursu, büyük ilgi gördü. Üst yaş sınırının olmadığı kursta haftanın iki günü eğitim gören kursiyerler, gitar enstrümanı ile ilgili her türlü bilgiye sahip olmanın yanı sıra kısa süre içerisinde istedikleri şarkıyı çalma yeterliliğine ulaşıyor.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) oluşturulan Gitar kursu ile hem küçük yaştaki bireylerin hem de yetişkinlerin yararlanabileceği nitelikli bir mekan oluşturuldu. ŞSM'de açılan Gitar kursu, farklı yaş grupları tarafından yoğun ilgi gördü. Haftanın 6 günü farklı yaş gruplarına göre ayarlanan seanslarda 2'şer saatlik eğitimler veriliyor.

Haftanın 6 günü olmak üzere gitar kursumuz var

Şehitkamil Sanat Merkezi Gitar Eğitmeni Oğuzhan Diken, “Haftanın 6 günü olmak üzere gitar kursumuz var. Saat 10.00 ile 12.00 arası yetişkin grubumuza eğitim veriyoruz. 13.00 ile 15.00 arası ise 7-14 yaş arası grubumuza eğitim veriyoruz. Gitar'a öncelikle akor sistemiyle başlıyoruz. Akorlarla, ritimlerle beraber bir başlangıç yapıyoruz. Akor ve ritimleri çözdükten sonra solo sistemine geçiyoruz. Çaldığımız şarkıların melodileri üzerinden nota sistemiyle devam ediyoruz. Bunların hepsi tamamlandıktan sonra ikinci seviye kursumuza geçiyoruz. İkinci seviye kursumuzda ise birlikte çalmayı, bir öğrencimiz solo çalarken, diğer öğrencimizin akor çalması gibi faaliyetler gösteriyoruz. Eğitimlerimiz devam edecek. Gitar eğitimi almak isteyen tüm vatandaşlarımızı da Şehitkamil Sanat Merkezimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kursumuz çok eğlenceli geçiyor

Gitar kursuna katılan kursiyerlerden Ecrin Göynüklü ise, “Kursumuz çok eğlenceli geçiyor. Bir yandan gitar eğitimi alıyoruz bir yandan da eğleniyoruz. Eğitimlerimiz bizler için çok güzel geçiyor. Burada hocamız da bizlerle yakından ilgileniyor. Daha iyi eğitim almamız için hocamız elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizde hocamızın vermiş olduğu direktifleri dikkatle dinliyoruz. En büyük hedefim iyi bir gitarist olmak. Bu hedefimi yerine getireceğime inanıyorum. Bizlere bu imkanı sunan Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.