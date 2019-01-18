Şehitkamilli miniklerin ilk karne heyecanı

Miniklere karnelerini dağıtan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hem miniklerin hem de ailelerinin sevinçlerine ortak oldu.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren 35 aile merkezlerindeki 70 anasınıfı şubesinde eğitim gören minik öğrenciler, başarılı bir yarıyılı geride bıraktı. Şehitkamil Belediyesi, eğitimin ilk ve en önemli aşamalarından biri olan anasınıflarında sunduğu hizmetle binlerce minik öğrenciye ilk karne sevincini yaşattı. M. Bedri İncetahtacı anasınıfında düzenlenen karne dağıtım töreninde, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, minikleri ilk karne heyecanında yalnız bırakmadı. Miniklerin ve ailelerinin karne sevinçlerine ortak olan Başkan Fadıloğlu, anasınıfı öğrencilerini tebrik etti. Minikler, karne gününe özel gösteri sundu. Minik öğrencilerin sundukları gösteri büyük beğeni topladı.

“İmkanlar dahilinde bu sayıları arttıracağız”

Karne töreni sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının eğitime destek olduğunu dile getirdi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Fadıloğlu, “2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde Şehitkamil Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz çalışmayla 35 aile merkezimizde 70 anasınıfında bin 356 çocuğumuz bugün ilk dönem karnelerini alıyorlar. Ben öncelikle bu konuda bize destek veren Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Onlarla beraber koordineli çalışarak, bu faaliyetleri devam ettiriyoruz. Tabi okul öncesi eğitim çok önemli, Milli Eğitim Müdürlüğünün kendi okullarında faaliyetleri devam ederken, bizde buna katkı koyarak, aile merkezlerimizde bir sınıfımızı da anasınıfına ayırdık. Burada bir başka avantajı daha kazanıyoruz. Diğer tarafta annelerimiz eğitim alırken, bu sınıfta da çocuklarımız okul öncesi eğitim alıyor. Çocuklarımızı okula alıştırma adına da çok önemli. Çocuklarımız okul öncesi eğitimini burada tamamladıktan sonra, ilkokula başladıkları zaman hiçbir sorun yaşamadan kendi başlarına okula gitme imkanına sahip oluyorlar. İnşallah vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirme konusunda bizimde katkımız oluyordur. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve Milli Eğitim camiasına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karne töreni, başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun miniklerle çekindiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.