Şehitkamilli öğrencilerin Kuran-ı Kerim aşkı

Şehitkamil Belediyesi Pirsultan Aile Merkezi'ne gelen öğrenciler Kuran-ı Kerim öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Çocuklar, büyük bir aşkla Kuran-ı Kerim eğitimi alırken, bunun yanında Hadis'i Şerifleri öğreniyor, ilmihal, siyer ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hayatından kesitler dinleyerek, dini bilgiler de öğreniyor.

“Öğrencilerimiz, tatillerini Kuran-ı Kerim öğrenerek geçiriyor”

Şehitkamil Belediyesi Pirsultan Aile Merkezi'nde Kuran-ı Kerim eğitimi veren Fatma Karakuş, “Yaz dönemi olması nedeniyle 90 günlük yaz tatiline giren öğrencilerimiz, tatillerini Kur'an-ı Kerim öğrenerek geçiriyor. Yeni başlayan öğrencilerimiz ve daha önce kuran bilen öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz büyük bir aşkla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye gayret gösteriyor. Kuran eğitiminin yanı sıra çocuklarımıza dini bilgiler veriyoruz. Hadis'i Şerifleri öğretiyoruz, ilmihal, siyer dersleri veriyoruz, ahlak dersleri öğretiyoruz. Peygamber Efendimizin hayatından kesitler anlatarak, Peygamber Efendimizin hayatını örnek almalarını sağlıyoruz. İslam'ın ve imanın şartlarını öğretiyoruz. Şuan birçok öğrencimiz Kur'an-ı Kerim'e geçmenin mutluluğunu yaşıyor. Daha önce Kuran bilen fakat tecvit bilmeyen öğrencilerimize de tecvit dersleri veriyoruz. Bunun yanında öğrencilerimize ezberledikleri ayetlerin tefsirlerini yapıyoruz. Öğrencilerimizden iyi verimler alıyoruz” diye konuştu.

“Aldığımız Kuran-ı Kerim eğitiminden dolayı çok memnunuz”

Kuran-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren İlayda Kızılcık, “Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu Kuran-ı Kerim kursuna geliyoruz. Burada hocalarımız, bizlere Kuran-ı Kerim'i en iyi şekilde öğretmeye çalışıyor. Bizlerde büyük bir aşk ile Kuran-ı Kerim'i öğreniyoruz. Burada aldığımız eğitimden dolayı çok memnunuz. Anlamadığımız yerler olduğunda hocalarımız bizlere tekrar anlatarak, öğrenmemize yardımcı oluyorlar. Kuran eğitimin yanında hocalarımız tarafından bizlere dini bilgilerde veriliyor. Peygamber Efendimizin hayatından kesitler anlatılıyor. Dinimizi en iyi şekilde öğreniyoruz. Hocalarımız çok iyiler, bizlerle yakından ilgileniyorlar. Bizlere bu imkanı sağladıkları için Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.