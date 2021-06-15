Şehitkamilli sporcu, Dünya Şampiyonası'nda palet vuracak

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı Sporcusu Yunus Ayvazoğlu, Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı kadrosunda mücadele edecek. Milli sporcu, Alleben Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirdiği yoğun hazırlık sürecinin ardından şampiyonada final hedefiyle palet vuracak.

Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyona'larında bireysel ve takım halinde seri başarılara imza atan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı Sporcusu Yunus Ayvazoğlu, İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda çift palet disiplininde Türkiye'yi temsil edecek. Kulvarlarda final hedefi ile palet vuracak olan ay-yıldızlı sporcu, önceki yıllarda yeşil-siyahlı takımda birlikte mücadele ettiği takım arkadaşlarının başarılarını tekrarlayarak, sualtı sporları camiasına yeni bir sevinç yaşatmak istiyor.

“Milli Takım'da olmanın gururunu yaşıyorum”

Milli Sporcu Ayvazoğlu, şampiyonada katılacağı yarışlar öncesinde yaptığı değerlendirmede Milli Takım kadrosunda olmanın gururunu yaşadığını, hedefinin ödül kürsüsünde yer almak olduğunu söyledi. Ayvazoğlu,açıklamasında, “İtalya süreci öncesinde Alleben Yüzme Havuzu'nda hocalarımızla yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Paletli yüzme branşında kulübümüz bugüne kadar birçok başarıya imza attı. Üst üste gelen dünya ve Avrupa şampiyonlukları, elde edilen rekorlar, tüm takım arkadaşlarımı olduğu gibi beni de fazlasıyla başarı için motive etti. Milli Takım kadrosunda olduğum için gururlu ve mutluyum. İlk hedefim şampiyonada final yüzmek ve sonrasında madalya kazanmak. Süreç boyunca her zaman yanımda olan aileme, hocalarıma yine desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na elde edeceğim başarılarla teşekkür etmek istiyorum. Milli Takım'ımıza ve tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.