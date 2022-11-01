Şehitkamilli sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda hamle yapacaklar

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün, Milli Takım sporcuları Beren Kalyoncu, Kutay Sakmak ve Dila Baloğlu, 2022 yılının en büyük uluslararası satranç organizasyonu olan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda hamle yapacaklar. Turnuvaya yoğun bir tempoda hazırlanan ay-yıldızlı sporcuların hedefi, organizasyonu madalya ile tamamlamak.

2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası için geri sayım başladı. 2022 yılının en büyük uluslararası satranç organizasyonuna ev sahipliği yapacak olan Türkiye Satranç Federasyonu, 46 ülkeden bine yakın sporcuyu misafir edecek. 5-15 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenecek olan şampiyonada Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün, Milli Takım sporcuları Beren Kalyoncu, Kutay Sakmak ve Dila Baloğlu, bir kez daha ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşayacaklar.

Avrupa'nın dört bir yanından sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda performans sergileyecek Şehitkamilli sporcuların hedefi, turnuvayı madalya ile tamamlamak. Geride kalan sezonda Yunanistan'da gerçekleştirilen Avrupa Okullar Satranç Turnuvası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile dönen şampiyonlar, başarı karnelerine yeni notlar eklemek istiyorlar.

''Avrupa sahnesinde olmalarından gurur duyuyoruz''

Şampiyona öncesinde değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcularının Avrupa sahnesinde mücadele edecek olmalarından büyük gurur duyduklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Satranç branşında sporcularımızın son dönemde elde ettiği başarılar, bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Geçen ay Dünya Satranç Olimpiyatlarında sporcumuz Dila Baloğlu'nun Milli Takım kadrosunda yer almasının ardından sporcularımız Beren Kalyoncu, Kutay Sakmak ve Dila Baloğlu'nun 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda hamle yapacak olması bizlere farklı bir mutluluk daha yaşattı. Sporcularımızın Avrupa sahnesinde yarışmacı olmalarından büyük gurur duyuyoruz. Organizasyona ev sahipliği yapacak olan Türkiye Satranç Federasyonu'na ve Milli Takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Bizler de spor akademilerimizde daha fazla ay-yıldızlı sporcunun yetişmesi noktasında çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettireceğiz.”