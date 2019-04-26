Şehitkamilli Sporcular Balkan Şampiyonası'nda kulaç atacak

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Milli Takımlar düzeyinde katılımda bulunduğu en köklü ve prestijli müsabakalar arasında yer alan Balkan Yüzme Şampiyonası Milli Takım kadrosuna seçilen Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcuları Deniz Ay ile Gülşen Mercan, Gaziantep yüzme camiasına büyük sevinç yaşattı.

Seçim kriterlerinde çok zorlu aşamaları geçerek ay-yıldızlı formayla mücadele etme başarısı elde eden sporcular, 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Yunanistan'ın Kavala şehrinde kulaçlarını madalya hedefiyle atacaklar. 2019 Balkan Gençler Şampiyonası Bayan Milli Takım kadrosuna aynı kulüpten 2 sporcu verebilen tek takım olmanın haklı gururunu yaşayan yeşil-siyahlı kulüpte, şampiyona hazırlıkları büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

"Ay-Yıldızlı kadroda yer almak büyük gurur"

Balkan Yüzme Şampiyonası'nda Milli Takım kadrosunda mücadele edecek milli sporcuların deneyimli Antrenörü Volkan Özbilen, ay-yıldızlı kadroda yer almanın gurur verici olduğunu ifade etti. Milli Antrenör Özbilen, Balkan Şampiyonası süreci ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Sporcularımız Deniz Ay ve Gülşen Mercan'ı elde ettikleri bu büyük başarıdan dolayı kutluyorum. Milli Takım kadrosunda sporcularımla birlikte görev yapacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Bizler için ay-yıldızlı kadroda yer almak çok büyük gurur. 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Yunanistan'ın Kavala şehrinde Gazi şehrimize başarılı sonuçlarla dönmeyi arzuluyoruz. Bu hedefimiz için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm yöneticilerimize ve Alleben Yüzme Havuzu ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”