İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehitler anısına yetiştirilen zeytin fideleri toprakla buluştu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Afrin Zaferi’nin Hatırasını yaşatmak ve Zeytin Dalı Harekatı’nda vatan için şehit olan vatan evlatlarımızın aziz hatıraları anısına yetiştirdiği Zeytin Fidanlarını toprakla buluşturdu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Afrin Zaferi'nin Hatırasını yaşatmak ve Zeytin Dalı Harekatı'nda vatan için şehit olan vatan evlatlarımızın aziz hatıraları anısına yetiştirdiği Zeytin Fidanlarını toprakla buluşturdu.


GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu İdari personelleri, İslahiye Yerleşkesinde kurulan serada yetiştirilen bin adet gemlik türü bodur zeytin fidanını GAÜN İslahiye Yerleşkesinde toprakla buluşturuldu. Zeytin fidanlarının yetiştirilmesinin tüm aşamaları Yüksekokulun İdari personelinin üstün gayret ve katkıları ile gerçekleştirildi.


İslahiye Bölgesi'nin zeytin üretimi için çok elverişli bir bölge olduğunu belirten Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. H.Ahmet Deveci, "Çeliklerini bölge çiftçisinden temin ederek çok ucuz bir maliyetle yetiştirdiğimiz zeytin fidanlarını idari personelimizle birlikte toprakla buluşturduk. Zeytin fidanlarının dikiminde emeği olan tüm idari personellerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.