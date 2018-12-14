Şehitler anısına yetiştirilen zeytin fideleri toprakla buluştu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Afrin Zaferi'nin Hatırasını yaşatmak ve Zeytin Dalı Harekatı'nda vatan için şehit olan vatan evlatlarımızın aziz hatıraları anısına yetiştirdiği Zeytin Fidanlarını toprakla buluşturdu.

GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu İdari personelleri, İslahiye Yerleşkesinde kurulan serada yetiştirilen bin adet gemlik türü bodur zeytin fidanını GAÜN İslahiye Yerleşkesinde toprakla buluşturuldu. Zeytin fidanlarının yetiştirilmesinin tüm aşamaları Yüksekokulun İdari personelinin üstün gayret ve katkıları ile gerçekleştirildi.

İslahiye Bölgesi'nin zeytin üretimi için çok elverişli bir bölge olduğunu belirten Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. H.Ahmet Deveci, "Çeliklerini bölge çiftçisinden temin ederek çok ucuz bir maliyetle yetiştirdiğimiz zeytin fidanlarını idari personelimizle birlikte toprakla buluşturduk. Zeytin fidanlarının dikiminde emeği olan tüm idari personellerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.