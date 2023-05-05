Şehrin sosyal dokusunu anlatan kitap okurlarıyla buluştu

Ş., kentin gündelik yaşamını, sosyal dokusunu, gelenek ve göreneklerini, aile ve insan ilişkilerini merkeze alan ve Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman'ın hazırladığı “Kadınların Dilinden Dündökümü: 1900'lerden 2000'lere Gaziantep” isimli kitabı okurla buluşturdu.

Kitap, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in şehrin sosyal dokusunu anlamaya yönelik çalışmalar çalışmalar çerçevesinde Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman'dan talebi üzerine hazırlandı. Gaziantep'te yaşayan 70 yaş ve üstü kadınların hatıraları üzerinden bir harita çıkarmak ve bu haritayı kuşaklar arası bir karşılaştırma yapmak için kullanmak üzere bir çalışma yapan yazarların titiz gayretleri sonucunda eser kentin kültürel dokusu için miras değeri taşıyor. Kitapta Gaziantepli 70 yaş üstü 28 kadınla gerçekleştirilen görüşmeler yer alıyor. “Hayat hikayesinde gündelik yaşamın izini sürme” amacıyla hazırlanan çalışma, Gaziantep araştırmaları için önemli bir kaynak konumunda bulunuyor. Kitap, Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi Gazikültür mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür'ün internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu. Kitabın yayın koordinatörlüğünü Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, editörlüğünü ise Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar üstlendi."

Yaşayan insan hazinelerimiz, medeniyetimizi yaşatmak adına çok kıymetli"

Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep'in geçmişten gelen köklü kültür birikimine değinerek, “Bugünden eğriye bakınca tarih, büyük olaylardan ibaretmiş gibi görünür ancak aslında gerçek bundan çok daha renkli ve zengindir. Tarihi, küçük olaylar ve insanların birbiriyle kurduğu ilişkiler belirleyip şekillendirir. İnsanların neler yaşadıklarını, nasıl düşündüklerini, nelere önem verdiklerini ise sözlü tarih çalışmalarıyla ortaya koyabiliyoruz. Türkiye'nin yakından tanıdığı usta yazarlar Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman, Gaziantep'in günlük yaşamını, aile ilişkilerini, kadim mirasını kavrayabilmek ve okurlarına aktarabilmek amacıyla Gaziantepli 70 yaş ve üstü kadınlar ile sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirdiler. Her biri tarihin canlı şahidi ve yaşayan insan hazinesi olan bu değerli isimlerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda “Kadınların Dilinden Dündökümü: 1900'lerden 2000'lere Gaziantep” kitabı ortaya çıktı. Bu kitap gerek metodolojisi gerekse içeriğiyle Gaziantep'in yakın tarihi ve Gazianteplilerin hikâyesi üzerindeki sis bulutunun dağılmasına katkı sunacak önemli bir kaynaktır” diye konuştu.