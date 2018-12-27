Şehrin Yapısı Ve Dış Etkenler Semineri

Gaziantep'te 25 Aralık Kurtuluş gününün yıl dönümü nedeniyle "şehrin yapısı ve dış etkenler konulu seminer düzenlendi.

Gaziantep'te 25 Aralık Kurtuluş günü nedeniyle Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANESİAD), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından ortaklaşa düzenlendi. MÜSİAD Gaziantep Şubesinde gerçekleşen etkinliğe Gaziantepli Tarihçi ve Yazar Asım Mıhçıoğlu konuşmacı olarak katıldı. 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yılı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, ANESİAD Gaziantep Şube Başkanı Yunus Hamallar, ASKON Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi, Şehitkâmil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçecive Derneklerin Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda misafir katıldı. Yazar Mıhçıoğlu, katılımcılara Gaziantep'in tarihi ve kültürel geçmiş ile ilgili önemli bilgiler verdi. Mıhçıoğlu, Gaziantep'in önemli bir konumda olduğunu belirterek, ”Gaziantep çok önemli bir yer. Antep'e hâkim olan bir adam Ortadoğu'nun yarsına hâkim olur. İpekyolu var, kültürü var ayrıca stratejik önemi var” dedi.

Gaziantep tarihi ve kurtuluş savaşı yılları ile ilgili önemli bilgiler veren Mıhçıoğlu, “Amerikalılar Türkiye'de 2 üniversite açtı ve bunlardan biriside Gaziantep'te, bir millete size aidiyet duyurmak için bazı şeyler yapmanız gerekir. Amerikalılar bu işi çok iyi biliyor. Birincisi o insanın sağlığına sıhhatine bakmanız gerekir. İkincisi eğitim vermelisiniz. Gaziantep 1918 Aralık ayında İngilizlerin gelmesiyle başlayan 25 Aralık 1921'e kadar süren 3 seneden fazla bir travma yaşadı. Üstünden 97 yıl geçmesine rağmen bu travmayı hala atlatamadık. Bu bizim için iyi bir tecrübe ve bu tecrübeyi yeni nesillerimize aktarmamız lazım çünkü bu olayları bize de büyüklerimiz aktardı. Tabi bu olaylar bir günde yaşanmadı. İngilizler, Fransızlar bir anda gelmedi bu olayların 100 yıllık bir plan ve geçmişi ve ön hazırlıkları vardı. Bizlerin geçmişte yaptığımız hataları idrak edip onlardan ders çıkarıp gelecek kuşakların bu hataları yapmaması için onlara uyarı niteliğinde dersler vermemiz gerekmektedir. Osmanlının zayıflama döneminden sonra artık misyonerler ve batılı ülkeler sömürge edindiği topraklarda gezinmeye başladı” diye konuştu.

Daha sonra günün anısına 3 dernek başkanından bir plaket aldı.