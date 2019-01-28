Şeker hastalığından cerrahi yöntemle kurtuldu

10 yıldır şeker hastası olan 49 yaşındaki Malik Bilge, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde gerçekleştirilen diyabet cerrahisi ile sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te ikamet eden, şeker hastası Malik Bilge, 10 yıldan beri yüksek dozda insülin kullanarak rahatsızlığını kontrol etmeye çalışıyordu. Yaşam standartlarını iyileştirmek için Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a başvurdu. Op. Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından Malik Bilge için şeker ameliyatı yapılmasına karar verildi.

Bilge'ye gerçekleştirdiği laparoskopik şeker (diyabet) ameliyatının gayet başarılı geçtiğini ifaden Op. Dr. Yılmaz, “10 yıldır diyabet hastalığı ile mücadele eden hastamız yüksek dozda insülin kullandığı halde bir türlü şekeri düzenlenememiş şekilde polikliniğimize başvurdu. Muayene ve tetkikler sonucunda laparoskopik (kapalı şeker ameliyatı) olmasına engel bir durum olmadığını tespit ettik. Ameliyatlar laparoskopik yani kapalı şekilde yapılmaktadır ve 5-6 tane küçük delikten yapılan ameliyatlardır. Hastamızın başarılı bir şekilde laparoskopik şeker (diyabet) ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın şekeri insülin kullanmadan normal seviyelere geldi. Şeker ameliyatı tamamen kapalı yöntemle gerçekleştiği için de çok kısa sürede hastalarımız ayağa kalkıyor ve normal hayatına geri dönebiliyor. Şeker ameliyatı uygulayabileceğimiz kişiler, Tip 2 şeker hastası olsa bile hala pankreasında insülin hormonu üretebilecek yeterli miktarda hücre olması gereken hastalardır. Bu hastalar ameliyat olduğunda zaman başarı şansı yüzde 85-90'larda. Diyabet cerrahisi şeker hastalığına bağlı meydana gelebilecek uç organ hasarlarının önlenmesine de yardımcı oluyor'' ifadelerini kullandı.

Şeker hastalığından kurtulacağı için çok mutlu olduğunu ifaden eden Malik Bilge, “10 yıldır şeker hastasıydım. Şeker değerim insülin ve ilaç kullanmama rağmen düşmüyordu. Hayat standartlarımı yükseltmek istiyordum. Daha sonra birçok hastanın şeker ameliyatı ile hastalıktan kurtulduğunu öğrendim. Gaziantep Özel HATEM Hastanesi'nde bu ameliyatın başarılı bir şekilde uygulandığı bilgisine ulaştım ve Op.Dr. Emin Yılmaz Bey ile temasa geçtim. Emin Bey bu ameliyatın yapılabileceğini ve rahatlayabileceğimi söyledi. Ameliyatım çok başarılı geçti, bir sıkıntım olmadı ve sağlık durumum iyi. Şekerim normal seviyelere düştü ve artık insülin kullanmıyorum. Tip 2 şeker hastası olan vatandaşlar gidip rahatlıkla ameliyat olabilirler. Ameliyatımı başarılı bir şeklide gerçekleştiren Dr. Emin başta olmak üzere, güler yüzleriyle mesleğini icra eden hastane çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.