Gaziantep'te yaşayan 42 yaşındaki Zeynep Karalar 12 yıldır şeker hastalığından cerrahi yöntemle kurtuldu.

12 yıldır şeker hastalığı bulunan Zeynep Karalar, hastalıktan Gaziantep Özel Hatem Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz tarafından kapalı yöntem ile uygulanan diyabet cerrahisi ile kurtuldu.

Şeker ameliyatı (Diyabet Cerrahisi) hakkında bilgi veren Op. Dr. Emin Yılmaz, “Şeker hastalarının diyetine ve egzersizlerine uyması gerekir. İlaçla, insülinle ve medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan Tip 2 şeker hastalarında diyabet cerrahisi ameliyatlarıyla hastanın kan şekeri etkin şekilde kontrol altına alınabilmektedir. Bu ameliyatı yaptığımız hastaların her geçen gün sayısı artmaktadır. Hastalarımız insülini ve ilaçlarını bıraktı. Şeker ameliyatı laparoskopik (kapalı) yöntemle beş adet küçük kesiden yapılır. Hasta sosyal hayatına erken kavuşuyor ve işinin başına erken dönüyor'' dedi.

Başarılı geçen ameliyattan 2 gün sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edilen Zeynep Karalar ise, "12 yıldır şeker hastasıydım. İnsülin ve ilaç kullanmama rağmen şekerim 300 - 400 aralığında seyrediyordu. Bir çok araştırmada bulundum, bu ameliyatı Dr. Emin beyin başarılı bir şekilde uyguladığı bilgisine ulaşınca kendimi emin ellere emanet ettim. Hastanemize ve doktorumuza güvenerek girdiğim ameliyatımın başarılı geçeceğine güvenimiz tamdı, yanılmadık. Obezite ve Diyabet Cerrahisi ekibinden Dahiliye Uzmanı Dr. Halil Kalli beni muayene etti ve tetkiklerimi istedi. Ameliyat sonrası hiçbir ilaç ve insülin kullanmama rağmen şekerim 80'e düşmüş. Ameliyattan sonra beslenme düzeni için Obezite ve Diyabet Cerrahisi ekibinden Diyetisyen Saadet Tayşi ise beslenme şeklimi düzenlemem için önerilerde bulundu” diye konuştu.