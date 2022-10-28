Selahattin Kaplan'dan 29 Ekim mesajı

Milletin vatanına, bayrağına, özgürlüğüne, bağımsızlığına ve inancına bağlılığının bir eseri olan Cumhuriyetin kuruluşunun yıldönümünü coşkuyla kutladıklarını belirten Selahattin Kaplan, “Millet olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Atalarımızdan bize miras kalan Cumhuriyet, aynı zamanda bizleri bira arada tutan, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızı sağlayan en önemli kazanımımızdır. Cumhuriyetimizi korumak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir şekilde teslim etmek hepimizin görevidir. Bu topraklar üzerinde yaşayan her birey, işini, vazifesini en güzel şekilde yaparsa Cumhuriyetin güçlenmesine katkı sağlamış olur. İş dünyası olarak bizler de ülkemizi dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri yapmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.