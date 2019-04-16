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Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı

Gaziantep’te taşan dere sularının arasında mahsur kalan traktör, çağrılan kepçe ile yardımıyla kurtarıldıŞahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde tarladan evlerine dönen Kemal Aslan, karısı Münevver çocukları Mehmet ile Mustafa Kemal’in bulunduğu traktör, Sacır Deresi üzerindeki köprüde taşan sel suları nedeniyle mahsur kalmış, olay yerine getirilen daha büyük traktör ile mahsur kalan 4 kişi kurtarılmıştı.

Gaziantep'te taşan dere sularının arasında mahsur kalan traktör, çağrılan kepçe ile yardımıyla kurtarıldı


Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde tarladan evlerine dönen Kemal Aslan, karısı Münevver çocukları Mehmet ile Mustafa Kemal'in bulunduğu traktör, Sacır Deresi üzerindeki köprüde taşan sel suları nedeniyle mahsur kalmış, olay yerine getirilen daha büyük traktör ile mahsur kalan 4 kişi kurtarılmıştı.


Sel sularına gömülen traktör ise dere yatağından kurtarılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bölgeye yönlendirilen kepçe yardımıyla ulaşılan traktöre halat bağlandı. Kepçe iş makinesi tarafından çekilerek, sudan çıkarıldı. Traktörün kurtarılma anları ise mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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