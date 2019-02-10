Semra Ulusoy'un Sergisi

Şanlıurfa Birecik'te Dr. Hüseyin Mirkelam Halk Eğitim Merkezinde kurs eğitmeni olarak çalışan Semra Ulusoy'un Sanko Sanat Galerisi'nde açtığı 2'nci kişisel sergisi büyük ilgi görüyor.

“Karmaşık” adını verdiği sergisinde yağlı boya resim,kristal taşlarla soyut tablo, rölyef kabartma, goblen (iğne dokuma) ve ahşap kabartmatekniklerle hazırladığı 45 eserinin yer aldığını belirten Ulusoy, resim yaparken o anki ruh halimi anlattığını söyledi.

Her şeyin hayalle başladığını kaydeden Ulusoy, “Yeter ki hayal edin. Hayal edince yapamayacağınız bir şey yoktur. Hayal etmek ve inanmak başarının yarısıdır” dedi.

Çocukların kendilerini geliştirmeleri için tuval ve boyalarla tanışmalarını istediğini kaydeden Ulusoy, “Çocukların hayal güçlerini geliştirmeleri ve küçük dünyalarında çizgilerin dışına çıkmaları gerekir. Kendilerini keşfetmeleri ve bulmaları için fırsat vermeliyiz. Resim huzurdur. Resim hayal etmeye, hayalleri tasarlamaya katkı sağlıyor. Hatta el kaslarını güçlendiriyor. Beyin jimnastiği yaptırıyor. Yeni neslin hayal kurmasına ve düşünmesine katkı sağlayıp topluma kazandırmak için bu gibi çalışmaları yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Sanat çalışmalarını atölyeye çevirdiği evinde sürdürdüğünü anlatan Ulusoy, “Sanat çalışmalarımı saat 22.00'den sonra, sessizlikte yapıyorum. Böylece konsantrasyonum hiç bozulmuyor” diye konuştu.

Semra Ulusoy'un Sanko Sanat Galerisi'ndeki sergisi, 20 Şubat 2019 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.