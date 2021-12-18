Senfoni orkestrasından 100. özel konseri

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında senfoni orkestrası tarafından Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yıl Konseri gerçekleştirildi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Şehitkamil'de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) gerçekleştirilen Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yıl Konseri, büyük bir ilgi gördü. Matthew Coorey şefliğindeki Bilkent Senfoni Orkestrası, Şehitkamillilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda ise orkestra şef ve üyelerinin performansı dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konser sonunda ise Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şef Matthew Coorey ile konserin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere çiçek vererek teşekkür etti.

Konser sonunda söz alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde bugün Gaziantep'e geldikleri için Bilkent Senfoni Orkestrası'na teşekkür ediyorum. Siz değerli misafirlerimize de bizleri yalnız bırakmadığı için, bu güzel gecede bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. İnşallah, bu ilki olsun, bundan sonraki süreçlerde de Gaziantep'te Bilkent Senfoni Orkestrası'nı misafir etmekten onur duyarız. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun.”