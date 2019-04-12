Serbest kaldıktan iki gün sonra tekrar soygun yaptı

Gaziantep'te kar maskesi ve av tüfeğiyle bir berber dükkanına girerek soygun yapan şahsın, olaydan üç gün önce otomobilden gasp suçundan adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çarşamba günü Gaziantep'in Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. B.Ç. (18) yüzüne kar maskesi takarak av tüfeği ile bir berber dükkana girdi. Burada rastgele birkaç el ateş eden B.Ç. iş yeri sahibinin üzerindeki paraları aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüphelinin çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. Yapılan operasyon ile şüpheli B.Ç. adresinde yakalanarak gözaltına aldı.

Yakalandıktan sonra emniyete götürülen B.Ç.'nin daha önce de bir otomobili bıçak kullanarak gasp ettiği ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen B.Ç. adliyeye sevk edildi.