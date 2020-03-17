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Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa karayolu Nizip Ticaret Borsası Kavşağı'ndan Şanlıurfa istikametine seyir eden M. Y. idaresindeki 27 JB 467 plakalı motosiklet, sürücüsünün şerit değiştirdiği esnada esnada aynı istikamette seyir halinde olan M. Y yönetimindeki 27 Y 8486 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazada otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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