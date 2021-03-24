Servis minibüsüne giden öğrenciye işçi servisi çarptı: 1 ölü

Gaziantep'te okul servisine yetişmek isterken işçi servis minibüsünün çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza dün sabah Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okula gitmek için evden çıkan Muhammet Kaya, kendisini bekleyen servise yaklaştığı esnada tali yoldan çıkan sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Öte yandan polisin kazayla ilgili incelemesi sürerken servis şoförünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.