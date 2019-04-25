SEV 2. Robotouch Turnuvası'na SANKO damgası

Robotouch Turnuvası”nda WeDo İlkokul Kategorisi ve Ev3-NXT Ortaokul Kategorisi'nde iki Türkiye birinciliği kazandı.

İzmir SEV Okulları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “SEV 2. Robotouch Turnuvası”na SANKO İlkokulu öğrencileri Egehan Akbaba, Tülay Günsoy ve Batu Güdemezoğlu, öğretmenleri Mehmet Fatih Günaydın ve İbrahim Halil Yılmaz danışmanlığında hazırladıkları robot ile “WeDo İlkokul Kategorisi”nde katıldı. Turnuvanın halat yarışı etabında takımlar karşı karşıya geldi ve 90 saniye boyunca robotlar birbirlerini çekerek rakip robotu ortada bulunan çizgiye dokundurmaya çalıştı. En hızlı robot yarışında ise takımlardan 10 metrelik yolu en kısa zamanda tamamlayacak robot hazırlamaları istendi. Bitiş çizgisine ilk ulaşan takım en yüksek puanı aldı ve SANKO İlkokul takımı “WeDo İlkokul Kategorisi”nde Türkiye birincisi oldu. Turnuvada SANKO Ortaokulu öğrencileri Mehmet Timur Paydak, Etuğ Hengirmen ve Sani Kaan Konukoğlu, öğretmenleri Mehmet Fatih Günaydın ve İbrahim Halil Yılmaz danışmanlığında hazırladıkları robot ile “Ev3-NXT Ortaokul Kategorisi”nde yarıştı. Bu kategorinin bilardo etabında robotların farklı iki masada birbirleri ile yarışarak 150 saniye içerisinde 3 adet topu doğru renkteki deliklere atmaları istenildi. Yarışmanın kaçış etabında ise robotlar tek masada birbirleri ile yarıştı. Hakem düdüğü çaldıktan sonra karşılarına çıkan 3 kapıyı geçerek ortadaki alana gelmeye çalıştı. Yarışmanın sonunda SANKO Ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu takım Türkiye birincisi olmayı başardı.