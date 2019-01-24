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Sevgilisini öldürüp cesedini arabada 5 saat gezdiren şahsa müebbet

Gaziantep’te sevgilisini otomobilde öldürüp cesedi ile 5 saat dolaşan şahsa müebbet hapis cezası verildi.

Gaziantep'te sevgilisini otomobilde öldürüp cesedi ile 5 saat dolaşan şahsa müebbet hapis cezası verildi.


Gaziantep'te evli ve 1 çocuk sahibi iş adamı Cuma Pancar, 18 Ekim 2017 tarihinde kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi 31 yaşındaki Arzu Gültekin'i otomobilde tabancayla başına 2 el ateş edip öldürmüş, yanındaki cesetle birlikte otomobille saatlerce kentte dolaşmıştı. Cuma Pancar, görgü tanıklarının ihbarının ardından polislerin 2 saatlik çalışmasıyla yakalanmıştı.


Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Cuma Pancar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Gaziantep 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Cuma Pancar pişman olduğunu söyleyerek, ”Keşke ben ölseydim” dedi. Sanığa müebbet hapis cezası verilirken, mahkeme heyeti şahsın kesinleşen cezasında indirim uygulamadı.

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