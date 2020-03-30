İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyahat kısıtlamasına uymayanlara ceza

Gaziantep’te seyahat kısıtlamasına uymayan şahıslara ceza kesilirken, yolcular 14 gün karantinaya alındı.

Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayan şahıslara ceza kesilirken, yolcular 14 gün karantinaya alındı.


Doğu Turnikeleri uygulama noktasında durdurulan ve Adana ilinden Şanlıurfa'ya giden içerisinde 5'i çocuk, şoför ile birlikte toplam 14 yolcunun bulunduğu bir minibüste kontrol yapıldı. Kontrol esnasında seyahat izin belgesi olmaması nedeniyle yolculara ve araç sahibine kişi başına 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. 15 yolcu kapasiteli araçta yüzde 50'den fazla yolcu taşımaktan araç trafikten el çektirildi. Bununla birlikte ilgili genelge gereği yolcular ve araç sürücüsü 14 gün karantinaya alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.