Seyahat kısıtlamasına uymayanlara ceza

Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayan şahıslara ceza kesilirken, yolcular 14 gün karantinaya alındı.

Doğu Turnikeleri uygulama noktasında durdurulan ve Adana ilinden Şanlıurfa'ya giden içerisinde 5'i çocuk, şoför ile birlikte toplam 14 yolcunun bulunduğu bir minibüste kontrol yapıldı. Kontrol esnasında seyahat izin belgesi olmaması nedeniyle yolculara ve araç sahibine kişi başına 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. 15 yolcu kapasiteli araçta yüzde 50'den fazla yolcu taşımaktan araç trafikten el çektirildi. Bununla birlikte ilgili genelge gereği yolcular ve araç sürücüsü 14 gün karantinaya alındı.