Seyir halinde tırın lastikleri alev aldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halinde bulunan bir tırın lastikleri yangın çıktı. Alevler ekiplerin anında müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre İslahiye Nurdağı çevre yolu cezaevi mevkisinde Ali I. idaresindeki çimento yüklü tırın lastikleri alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek, söndürdü.

Aşırı ısınma nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında tırın lastikleri hasar gördü.