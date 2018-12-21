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Seyir halindeki otomobil tıra çarptı : 1 yaralı

Gaziantep’te seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü B.

Gaziantep'te seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü B.O yaralandı.


Kaza Gaziantep - Nizip otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O idaresindeki 34 NP 9537 plakalı aracı ile seyir halinde iken tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ihbari ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı.


Ağır hasar kaydı oluşan otomobil ise, çekici ile kaldırıldı.

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