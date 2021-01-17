İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki otomobilde infaz

Gaziantep’te, otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç adam hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde dün gece saatlerinde çalıştığı fırından çıkarak ağabeyinin kullandığı otomobil ile evine gitmekte olan Orhan Nergiz, av tüfeği ile saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden saçma parçalarıyla ağır yaralanan Nergiz, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayın ardından inceleme başlatan Jandarma ekipleri olayda kullanılan av tüfeğini ile saldırıyı gerçekleştiren Mustafa B.'yi gözaltına aldı. Mustafa B.'nin jandarmadaki sorgusu devam ederken hayatını kaybeden Nergis'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Öte yandan Nergiz'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.