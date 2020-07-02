Seyir halindeki sap yüklü tır yandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday tarlasında sap yüklenen bir tır, yolda seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle tamamen kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolveren kırsal Mahallesi Göl mevkiindeki tarladan hasat edilen buğdayın yüklendiği Saim Peri yönetimindeki 27 VD 323 çekici plakalı tırın dorsesinde bulunan sap balyaları alev aldı. Tır hareket halindeyken meydana gelen olayda sürücü hemen aracı durdurarak araçtan inmeyi başarırken, tırı saran alevler sap balyalarını ve tırı kül etti. Yangının nedeni henüz bilinmezken sap balyalarının ise Mehmet Peri isimli şahsa ait olduğu öğrenildi.

Olay yerine çağrılan Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.