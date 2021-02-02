Seyir halindeki tır alev aldı

Gaziantep'in Nurdağı otoban gişelerinde duran bir tırda çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otoban gişelerindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyonu kontrol noktasında duran bir tırda yangın çıktı. Lastik ve balataların aşırı ısınmasından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ve polis ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tırda maddi hasar meydana geldi.