Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin yabancı uyruklu sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri ile kuzey gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, batı gişelerinden kuzey gişeleri istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu Muhammed Kahiya (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, önünde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Meydana gelen feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Muhammed Kahiya'nın araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Kahiya'nın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, adli tıpta yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Feci kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.