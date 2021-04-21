“Sezai Karakoç Şiirleri Okuma” yarışmasının kazananları belli oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığınca edebiyat dünyasında eserleriyle çığır açan Sezai Karakoç'un şiirlerinin seslendirildiği bir yarışma organize edildi. Karakoç'un “Umutsuzluk yok! Gün gelir, Gül de açar. Bülbül de öter.” sözlerinden esinlenerek salgının etkisinin sürdüğü zor sürece umut olması dileği ile gerçekleştirilen şiir yarışmasına il genelinde 483 kişi başvuru yaptı.

Ön elemedeki performanslarıyla derece alan 19 öğrenci için Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde final turu gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tayin ettiği jüri üyeleri, tek tek öğrencilerin canlı performanslarını dinleyerek Oğuzeli ilçesine bağlı Hayriye Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hacer Beyza Keser'i birinciliğe layık gördü. Keser'i Şehitkamil ilçesindeki Hamiyet İbrahim Gözeri Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Samet Nazlıer ve Şahinbey İlçesinde bulunan Gaziantep Lisesi Proje Okulu öğrencisi Esra Töle izledi.

Sanatsal yarışmaların her daim destekçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerini aktaran öğrenciler, bu tür yarışmaların kendilerine öz güven aşıladığını ve kendilerini daha iyi tanımaya fırsat verdiğini ifade etti.

Yarışmanın sonunda jüri oylarıyla ilk 3'e giren öğrencilere katlanabilir bisiklet hediye edildi.