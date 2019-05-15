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SGK İl Müdürü Mehmet Uzun'dan GSO'ya ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun ve Müdür Yardımcısı Ahmet Par, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile istihdam ve istihdam teşviklerini değerlendirdi.

Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun ve Müdür Yardımcısı Ahmet Par, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile istihdam ve istihdam teşviklerini değerlendirdi.


Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getiren SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, “Toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla kurumumuzun kuruluş kanununun kabul edildiği 16 Mayıs tarihini içine alan hafta ‘Sosyal Güvenlik Haftası' olarak kutlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik kavramının tüm vatandaşlarımız tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, kayıtlı istihdamı teşvik etmek, istihdam teşvikleri ve genel sağlık sigortası konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapmak için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlayarak, SGK Gaziantep İl Müdürlüğü'nün yaptığı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile vermiş olduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Sosyal güvenliğin işveren ve çalışan açısından çok önemli olduğunu kaydeden Ünverdi, kayıtlı istihdam konusunda tüm kesimlerin hassas olması gerektiğini belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu kapsamda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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