SGK'dan EYT ile ilgili 'e-devlet' ve 'acele etmeyin' çağrısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından yaşanan başvuru yoğunluğuna dikkat çekerek, EYT işlemlerinin 'e-devlet' üzerinden de yapılabileceğini ve vatandaşların ay sonuna kadar zamanının olduğunu söyledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. EYT yasasının yürürlüğe girmesinin SGK il müdürlükleri önlerinden uzun kuyruklar oluşurken Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, işlemlerinin e-devlet üzerinden de yapılabileceğini belirterek, vatandaşların ay sonuna kadar zamanının olduğunu da söyledi.

“İşlemler e-devletten yapılabiliyor, ay sonuna kadar zaman var”

SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, EYT işlemlerinin sıra beklemeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden de kolaylıkla yapılabildiğini hatırlatarak acele etmeye gerek olmadığını belirtti. Uzun, “EYT yasası bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlk gün olması nedeniyle vatandaşlarımızın da yoğun bir başvuru talebi var. Vatandaşlarımıza e-devlet üzerinden de başvuru yapılabileceğini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde işlemler sıraya girmeden ve izdihama sebebiyet vermeden daha kolay yapılabilir” dedi.

“EYT konusunda dikkat edilmesi gereken 3 husus var”

EYT başvurularından dikkat edilmesi gereken şartlar ile hususları da açıklayan Mehmet Uzun, “EYT konusunda dikkat edilmesi gereken 3 husus var. EYT çerçevesine girebilmek için 08.09.1999 öncesinde işe giriş başlangıcının olması gerekiyor. Bu tarihten sonra işe girişler varsa bunlar EYT çerçevesine girmiyor. EYT'de şartlar yaş, prim ödeme gün sayısı ve yıl. EYT ile sadece yaş şartı kalktı. Yani prim ödeme gün sayısı ve hizmet yılı şartları devam ediyor. Özellikle erkek sigortalılar için 1998 Nisan ayından önce başlangıçlarının olması gerekiyor. Eğer yoksa bunların hala 1 yılı var doldurmaya. Emeklilik maaşını talep edilen ayı takip eden ayın 1'inde bağlıyoruz. Yani bugün başvuru yapan vatandaş ile ay sonunda başvuran vatandaşın hiçbir kaybı ya da farkı olmuyor. Vatandaşlar ay boyunca izdihama sebep olmadan başvuru yapabiliyor. Üçüncü olarak da bizim emekli maaşı bağlayabilmemiz için hak edenler ve şartları taşıyanların da çıkış bildirgesi vermesi gerekiyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında biz bir aksaklık olmazsa süresinde yetiştirir ve vatandaşlarımızı mağdur etmeyiz” diye konuştu.