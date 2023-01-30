SGK'dan önemli çağrı



SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, Gaziantep'te 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan SGK borçlandırma talepleri alımının tamamlandığını belirterek, vatandaşların tebligat beklemeden, bankalar aracılığıyla ödeme yapabileceğini kaydetti.

Uzun, "Gaziantep'te 31/12/2022 tarihine kadar yapılan askerlik, doğum yurt dışı gibi borçlanma talepleri işlemleri bitirildi. Vatandaşlarımızın tebligatı beklemeden bankalardan, internet bankacılığından veya mobil bankacılıktan ödemelerini yapabileceklerdir. Ödemesini yapan vatandaşların dekontlarını SGK il veya ilçe müdürlüklerine teslim edilmesi gerekiyor" dedi.

Uzun, borçların bankalarda gözükmemesi durumunda ise kurumun il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerektiğini kaydederek, posta yoluyla veya diğer il müdürlüklerine başvuru yapanların işlemlerinin ise devam ettiğini, taleplerin kendilerine ulaşması halinde işlemlerinin kısa sürede bitirileceğini de ifade etti.

İbrahim Halil Aslan

