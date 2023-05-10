SIAL Kanada Fuarına Gaziantep çıkarması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Gaziantep Gıda Kümesi tanıtım standıyla, SIAL Kanada Fuarı'nda şehrimizi milli katılım ile temsil etti.

GSO Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Gaziantep Gıda Kümesi, dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan ve bu sene Toronto'da gerçekleşen SIAL Kanada Fuarı'na çıkarma yaptı.

Dünyada gıda sektöründe faaliyet gösteren gıda üreticileri, distribütörler, ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler ile kurumsal ve ticari catering temsilcilerinin katılım sağladığı, sektörün küresel iş platformu haline gelen fuarda heyet, küme tanıtım standı ile ürünlerini tanıtma, iş görüşmeleri gerçekleştirme ve fuarı ziyaret ederek gelişmeleri yakından yerinde görme fırsatı yakaladı.

Gaziantep'in ihracatında lokomotif sektörlerden biri olan gıda sektörünün milli katılımlı tanıtımının yapıldığı standı fuarın açılışı ile birlikte Kanada Başkonsolosu Sinem Mingan, Kanada Ticaret Ataşesi Ahmet Necati Karışman ve İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ziyaret etti.

GSO Gaziantep Gıda Kümesi üyesi 10 firmanın katılımı ile gerçekleştirilen sektörel ticaret heyetine küme üyesi ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak ve Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan eşlik etti.

Gaziantep Gıda Kümesi, GSO tarafından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi çerçevesinde Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülüyor.

Proje çerçevesinde firmalar, GSO tarafından organize edilen eğitimler, danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, sektörel ticaret heyetleri ve ülkemize getirilecek alım heyetleri organizasyonlarından faydalanmaya hak kazanıyor. GSO'nun proje çerçevesinde gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor.