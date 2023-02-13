Sibel Kaya'nın 170 saat sonra kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te 170 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Sibel Kaya'nın kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Kaya'yı kurtaran ekipler, aynı binanın enkazında ikinci bir kadına ulaşmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Zaman Apartmanı enkazından 170 saat sonra sağ çıkarılan Sibel Kaya'nın kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından enkazdan çıkarılan Sibel Kaya, sedye ile önce ambulansa ardından ise hastaneye götürüldü. Kaya'nın sağ çıkarılması kurtarma ekiplerine moral olurken ekipler büyük bir sevinç yaşadı.

Sibel Kaya'nın kurtarıldığı Zaman apartmanında çalışmalarını sürdüren ekipler, gündüz de arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Enkazdan çıkan para ve saat gibi kişisel eşyaları da koruma altına alan ekipler, eşyaları tutanak karşılığında güvenlik güçlerine teslim ediyor.

Gündüz de çalışmaları sürdüren ekipler, aynı binanın enkazında işitme engelli olduğu öğrenilen ikinci bir kadına ulaşmaya çalışıyor.