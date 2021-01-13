Siber dolandırıcılara operasyon: 4 gözaltı

Cep telefonlarına "Pandemi yardımı, devlet tarafından sağlanan destek ödemeniz var veya hediye çeki kazandınız" gibi mesajlar yollayarak vatandaşların banka hesaplarındaki paraları ele geçiren 4 şüpheli şahıs Gaziantep'te yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucu, cep telefonlarına SMS yollayarak vatandaşların banka hesap numaralarını ve banka hesaplarından para alan 4 şüpheli, Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar sonucu zararlı yazılım yüklemede kullanılan dijital materyaller, sahte ABD doları ve Türk Lirası olmak üzere toplamda 918 bin 200 TL tutarında sahte para, sahte kaşe ve pos cihazı, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.