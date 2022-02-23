Sıcak havayı gören badem ağaçları erkenden çiçeklendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Ocak ayında etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçlarının çiçeklerini erkenden açması şaşırttı.

Araban'da hava sıcaklığının 17 dereceye kadar yükselmesi, ilçeye bağlı Köklüce (Ardıl) kırsal mahallesi Karaseki Mevkisinde, bazı badem ağaçlarının erkenden çiçek açmasına neden oldu.

Normalde Mart ayının sonuna doğru çiçek açması beklenen badem ağaçlarının, Şubat ayında çiçeklenmesi görenleri hayrete düşürdü.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 54 yıl sonra gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından son günlerde güneşin etkisini arttırdığını belirterek sıcaklığı 17 dereceye kadar yükseldiğini söyledi.

“İnşallah üreticiler sıkıntıya girmez”

Bademlerin sıcak havadan dolayı erkenden çiçek açtığını kaydeden Hasan Altun, “Badem ağaçlarının en zayıf noktaları sıcak havaya çabuk aldanıyorlar. İnşallah bu durum badem ve meyve üreticilerimizi sıkıntıya sokmaz. Mart ayında havaların aniden soğuması çiçeklerin dökülmesine neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Çiftçiler ise, "Geçmiş yıllarda Mart ayında yaşadığımız rüzgarlı soğuk havaları bu yıl da yaşarsak eğer Şubat ayında çiçek açan badem ağaçlarımızın çiçeklerinin dökülmesinden endişe ediyoruz" dedi.