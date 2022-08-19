İhlas Haber Ajansı

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Sıcaktan bunalan kaplumbağa, musluktan akan suyla serinledi

Gaziantep’te vatandaşlar, sıcaktan bunalan bir kaplumbağayı musluktan akan suyla serinletti.

Gaziantep'te vatandaşlar, sıcaktan bunalan bir kaplumbağayı musluktan akan suyla serinletti. Yürekleri ısıtan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Şahinbey ilçesine bağlı Gerciğin Mahallesi yaşayan vatandaşlar, dün öğle saatlerinde aşırı sıcaktan bunalan kaplumbağanın su aradığını fark etti. Çorak toprak üzerinde yürüyen kaplumbağayı eline alan bir vatandaş, susayan kaplumbağaya musluktan akan su damlalarını içirdi. Kaplumbağanın su içmesi ve serinlemeye çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, vatandaşın sıcaktan bunalan kaplumbağayı serinletmeye çalıştığı o anlar yürekleri ısıttı.

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