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Şiddet engel tanımadı

Gaziantep’te amatör kümede oynanan bir maçta engelli bir genç, rakip takımın kalecisine saldırmak istedi.

Gaziantep'te amatör kümede oynanan bir maçta engelli bir genç, rakip takımın kalecisine saldırmak istedi. Engelli genci bir başka taraftar güçlükle tuttu.


Gaziantep Amatör Küme'de Nizip Stadında oynan Nizipspor-Şehitkamil Belediyespor maçının uzatma dakikalarında gol geldi. Şehitkamil Belediyespor, deplasmanda 1-0 öne geçerken, golün hemen ardından ise maç sona erdi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar sahaya inmesinin ardından ortalık karıştı. Maçı yedek kulübesinin bulunduğu bölgeden izleyen bir engelli taraftar Yusuf Türkmenoğlu, ise maç boyunca kendisini sinirlendiren kaleciye saldırmak istedi. Yürümekte zorlanmasına rağmen elinde bir dal parçası ile sahaya giren doğuştan engelli genç, başka taraftar tarafından güçlükle sakinleştirildi.


Araya polisin girmesi ile olaylar büyümeden engellendi.

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