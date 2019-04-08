"Şiddet içimizde onu yenmek elimizde"

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna'nın başkanlığında düzenlenecek sempozyumda Kırıkkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yurdagül Erdem “Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarda Hemşirenin Sorumlukları”, Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sevinç Polat "Sharenting: Çocuk ve Anne Boyutuyla Bilişim Suçları”, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Aslı Sis Çelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Sağlığına Etkisi”, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik “Adli Hemşirelik, Çalışma Alanları ve Kanıt Saklama” ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Arife Silahçılar “ Kadın İstismarı ve Cinsel Saldırılarda İlk Hemşirelik Yaklaşımları” konularına sunumlar gerçekleştirecek.

12 Nisan 2019 Cuma günü, 09.30 - 16.00 saatleri arasında düzenlenecek sempozyuma, dileyen herkes katılabilecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.