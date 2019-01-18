Şiddetli rüzgar bahçe duvarını yıktı

Yıkılan duvar evin bahçesinde bulunan ağaçların üzerine devrildi.

Yavuzeli Fevzi Çakmak mahallesi'nde bulunan bir evin bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın molozları altında kalan ağaçlar hasar gördü. Yıkılan bahçe duvarın sahibi Osman Kaya, 2 gündür etkili olan yağmur ve rüzgar nedeniyle bahçe duvarı devrildiğini belirterek, "5 metre yükseklikte ve 18 metre uzunluğundaki bahçe duvarı yıkıldı. Cana geleceğine mala gelsin derler ama 15 yıllık ağaçların kökten kırılması canımızı yaktı" diye konuştu.